'Зеленський підтвердив готовність укласти мирну угоду' - Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що український лідер Володимир Зеленський висловив готовність до укладення мирної угоди. Трамп наголосив, що умови потенційної угоди давно відомі й не є предметом нових дискусій.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One. За словами американського президента, Зеленський прямо заявив про бажання досягти домовленостей. "Він сказав, що хотів би укласти угоду. Насправді тут немає нічого нового для обговорення — всі параметри вже визначені. Ці питання перебувають у фокусі переговорів уже шість–сім місяців. Він приїхав і чітко сказав, що прагне домовитися", — зазначив Трамп.

Читайте також: Трамп провів розмову з Путіним і Зеленським: про що говорили

Водночас глава Білого дому додав, що на шляху до підписання мирної угоди залишається перешкода, яка, за його словами, є тією ж самою, що й упродовж усього останнього року.

Нагадаємо, Трамп прокоментував результати переговорів між Україною та США у Флориді.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!