Армія рф атакувала Запоріжжя дронами: виникла пожежа, є поранена та загибла (фото)

У ніч проти 9 вересня в Запорізькій області пролунали вибухи через атаку російських безпілотників. У Запоріжжі внаслідок удару загорівся приватний будинок, постраждала 66-річна жінка, є загибла

Про це повідомив начальник ОВА Запорізької області Іван Федоров. Близько 00:30 Повітряні сили зафіксували рух БпЛА на півночі області. Вже за кілька хвилин Федоров підтвердив вибухи, а згодом уточнив, що ціллю ворога стало саме Запоріжжя.

На місці події працюють рятувальники та екстрені служби.

Раніше ми розповідали, що РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина.

