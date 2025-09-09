Армия РФ атаковала Запорожье дронами: возник пожар, ранен и погиб (фото)

В ночь на 9 сентября в Запорожской области прогремели взрывы из-за атаки российских беспилотников. В Запорожье в результате удара загорелся частный дом, пострадала 66-летняя женщина, погибла

Об этом сообщил начальник ОВА Запорожской области Иван Федоров. Около 00:30 Воздушные силы зафиксировали движение БПЛА на севере области. Уже через несколько минут Федоров подтвердил взрывы, а затем уточнил, что целью врага стало именно Запорожье.

На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы.

Ранее мы рассказывали, что РФ обстреляла Украину дронами и ракетами, среди жертв – двухмесячный ребенок.

