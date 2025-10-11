Авто, за якими полюють усі: найпопулярніші бензинові моделі в Україні

Протягом минулого місяця автопарк України поповнився більш ніж 12,6 тисячами бензинових легкових автомобілів. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Таку статистику оприлюднив "УкрАвтопром". Із загальної кількості зареєстрованих машин понад 2,1 тисячі – це нові авто, тоді як близько 10,5 тисяч становили вживані транспортні засоби.

Серед нових бензинових легковиків найчастіше українці обирали Hyundai Tucson, а серед автомобілів з пробігом найпопулярнішим став Volkswagen Golf.

Топ-5 нових авто на бензині в Україні:

Hyundai Tucson – 203 одиниці; Mazda CX-5 – 164; Kia Sportage – 118; Škoda Kodiaq – 108; Škoda Octavia – 100.

Топ-5 вживаних авто з-за кордону з бензиновими ДВЗ:

Volkswagen Golf – 701 одиниця;

Volkswagen Tiguan – 592;

Audi Q5 – 560;

Nissan Rogue – 487;

Audi A4 – 332.

