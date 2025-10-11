Авто, за якими полюють усі: найпопулярніші бензинові моделі в Україні
Протягом минулого місяця автопарк України поповнився більш ніж 12,6 тисячами бензинових легкових автомобілів. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Таку статистику оприлюднив "УкрАвтопром". Із загальної кількості зареєстрованих машин понад 2,1 тисячі – це нові авто, тоді як близько 10,5 тисяч становили вживані транспортні засоби.
Серед нових бензинових легковиків найчастіше українці обирали Hyundai Tucson, а серед автомобілів з пробігом найпопулярнішим став Volkswagen Golf.
Топ-5 нових авто на бензині в Україні:
- Hyundai Tucson – 203 одиниці;
- Mazda CX-5 – 164;
- Kia Sportage – 118;
- Škoda Kodiaq – 108;
- Škoda Octavia – 100.
Топ-5 вживаних авто з-за кордону з бензиновими ДВЗ:
- Volkswagen Golf – 701 одиниця;
- Volkswagen Tiguan – 592;
- Audi Q5 – 560;
- Nissan Rogue – 487;
- Audi A4 – 332.
