Авто, за которыми охотятся все: самые популярные бензиновые модели в Украине

В течение прошлого месяца автопарк Украины пополнился более чем 12,6 тысячами бензиновых легковых автомобилей. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такую статистику обнародовал УкрАвтопром. Из общего количества зарегистрированных машин более 2,1 тысячи – это новые автомобили, тогда как около 10,5 тысяч составили подержанные транспортные средства.

Среди новых бензиновых легковушек чаще всего украинцы выбирали Hyundai Tucson, а среди автомобилей с пробегом самым популярным стал Volkswagen Golf.

Топ-5 новых авто на бензине в Украине:

Hyundai Tucson – 203 единицы; Mazda CX-5 – 164; Kia Sportage – 118; Škoda Kodiaq – 108; Škoda Octavia – 100.

Топ-5 подержанных авто из-за границы с бензиновыми ДВС:

Volkswagen Golf – 701 единица;

Volkswagen Tiguan – 592;

Audi Q5 – 560;

Nissan Rogue – 487;

Audi A4 – 332.

