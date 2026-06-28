Бронювання від мобілізації: чи потрібно проходити ВЛК

В Україні на тлі загальної мобілізації змінюються підходи до військового обліку, і одним із найбільш чутливих питань залишається бронювання працівників критично важливих підприємств. У практиці дедалі частіше виникають ситуації, коли роботодавці вимагають від співробітників обов’язкового проходження військово-лікарської комісії перед поданням документів на відстрочку.

Про це повідомили юристи на порталі "Юристи.UA", коментуючи звернення громадянина, який розповів про тиск з боку керівництва. За його словами, на роботі наполягають, щоб він пройшов ВЛК у ТЦК ще до включення до списків на бронювання.

Фахівці наголошують: такі вимоги на практиці трапляються, однак вони не мають прямого юридичного підґрунтя. Відсутність відмітки про проходження ВЛК сама по собі не блокує процедуру бронювання. "Юридично відсутність ВЛК наразі не впливає на можливість отримання бронювання. Якщо бронювання оформлюється через "Дію", система пропускає заявку. Але роботодавець може висувати свої внутрішні вимоги", — пояснив адвокат В’ячеслав Кирда.

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Експерти додають, що цифрові механізми значно спростили процес подачі на бронювання. Під час електронного оформлення система перевіряє насамперед факт офіційного працевлаштування та наявність даних у реєстрах військовозобов’язаних. Відсутність інформації про ВЛК на цьому етапі зазвичай не є підставою для відмови.

Водночас юристи радять враховувати нюанси конкретних ситуацій. Хоча закон не зобов’язує проходити медичний огляд виключно для оформлення бронювання, роботодавці або окремі внутрішні процедури підприємств можуть створювати додаткові вимоги, які фактично змушують працівників самостійно вирішувати, чи проходити ВЛК заздалегідь.

Нагадаємо, ми вже писали, як діяти, якщо поставили на облік в ТЦК в іншому місті.

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