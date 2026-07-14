Будете вражені смаком: рецепт варення з кабачків зі смаком апельсина на зиму

Кабачки давно стали універсальним продуктом для літнього меню. З них готують оладки, запіканки, ікру та навіть випічку. Але мало хто знає, що з цього овочу можна зробити ароматне варення, яке за смаком нагадує апельсиновий джем.

Якщо не розкрити секрет, гості навряд чи здогадаються, з чого він приготований. Рецептом поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

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Як приготувати варення з кабачків і апельсинів

Час приготування: близько 30 хвилин

Вихід: дві банки по 500 мл і одна банка 250 мл.

Інгредієнти:

кабачки — 1,2 кг;

цукор — 800 г;

апельсини — 2 шт.;

вода — 80 мл.

Покроковий рецепт

Спочатку кабачки потрібно очистити від шкірки. Якщо овочі перестиглі, слід також видалити велике насіння. М'якоть нарізають невеликими кубиками. Підготовлені кабачки перекладають у каструлю з товстим дном, додають цукор і воду, після чого ставлять на середній вогонь. Суміш варять приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи. Тим часом апельсини миють, нарізають дрібними шматочками та ретельно видаляють кісточки. Після цього цитрусові додають до кабачків і продовжують варити ще 25–30 хвилин. Коли інгредієнти добре розм'якнуть, масу збивають занурювальним блендером до однорідної консистенції. Потім джем повертають на плиту ще на 10–15 хвилин. Якщо хочеться отримати густіше варення, час уварювання можна трохи збільшити. Готовий десерт у гарячому вигляді розливають у заздалегідь простерилізовані банки, герметично закривають кришками та залишають до повного охолодження.

У результаті виходить густе, ароматне варення з насиченим цитрусовим смаком і яскравим бурштиновим кольором. Воно чудово смакує до млинців, сирників, тостів або просто до чашки чаю, а головне — мало хто здогадається, що його основою стали звичайні кабачки.

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