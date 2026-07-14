Будете вражені смаком: рецепт варення з кабачків зі смаком апельсина на зиму
Кабачки давно стали універсальним продуктом для літнього меню. З них готують оладки, запіканки, ікру та навіть випічку. Але мало хто знає, що з цього овочу можна зробити ароматне варення, яке за смаком нагадує апельсиновий джем.
Якщо не розкрити секрет, гості навряд чи здогадаються, з чого він приготований. Рецептом поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт.
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Як приготувати варення з кабачків і апельсинів
Час приготування: близько 30 хвилин
Вихід: дві банки по 500 мл і одна банка 250 мл.
Інгредієнти:
- кабачки — 1,2 кг;
- цукор — 800 г;
- апельсини — 2 шт.;
- вода — 80 мл.
Покроковий рецепт
- Спочатку кабачки потрібно очистити від шкірки. Якщо овочі перестиглі, слід також видалити велике насіння. М'якоть нарізають невеликими кубиками.
- Підготовлені кабачки перекладають у каструлю з товстим дном, додають цукор і воду, після чого ставлять на середній вогонь. Суміш варять приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи.
- Тим часом апельсини миють, нарізають дрібними шматочками та ретельно видаляють кісточки. Після цього цитрусові додають до кабачків і продовжують варити ще 25–30 хвилин.
- Коли інгредієнти добре розм'якнуть, масу збивають занурювальним блендером до однорідної консистенції. Потім джем повертають на плиту ще на 10–15 хвилин. Якщо хочеться отримати густіше варення, час уварювання можна трохи збільшити.
- Готовий десерт у гарячому вигляді розливають у заздалегідь простерилізовані банки, герметично закривають кришками та залишають до повного охолодження.
У результаті виходить густе, ароматне варення з насиченим цитрусовим смаком і яскравим бурштиновим кольором. Воно чудово смакує до млинців, сирників, тостів або просто до чашки чаю, а головне — мало хто здогадається, що його основою стали звичайні кабачки.
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