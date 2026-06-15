Будуть служити роками: на які автівки з пробігом варто звернути увагу

Український ринок уживаних автомобілів пропонує тисячі варіантів, однак головним критерієм для більшості покупців залишається надійність. Саме від неї залежить, скільки коштів доведеться витрачати на ремонт і обслуговування після придбання машини.

Експерти назвали моделі, які роками демонструють високу витривалість і здатні без серйозних поломок долати сотні тисяч кілометрів. Про це пише korrespondent.net.

Чому важливо обирати надійний автомобіль із пробігом

Під час купівлі вживаного авто гарний зовнішній вигляд не завжди свідчить про хороший технічний стан. Навіть доглянута на перший погляд машина може приховувати проблеми з двигуном, коробкою передач або електронікою, ремонт яких коштуватиме чимало.

Саме тому покупці часто орієнтуються не лише на стан конкретного автомобіля, а й на репутацію моделі загалом. Надійні авто зазвичай мають великий ресурс основних агрегатів, доступні запчастини та довше зберігають свою вартість на вторинному ринку.

Toyota Corolla — перевірена роками класика

Однією з найнадійніших моделей у світі вже багато років залишається Toyota Corolla. Автомобіль відомий простою конструкцією, невибагливістю та довговічними бензиновими двигунами.

За умови своєчасного технічного обслуговування силові агрегати Corolla здатні без капітального ремонту долати 300–400 тисяч кілометрів і більше. Також власники високо оцінюють витривалу підвіску та мінімальну кількість проблем з електронікою.

Honda Civic — поєднання надійності та динаміки

Honda Civic заслужено входить до числа найкращих уживаних автомобілів завдяки економічності, хорошій керованості та високому ресурсу вузлів.

Особливо добре зарекомендували себе атмосферні бензинові двигуни, які можуть служити багато років без серйозних ремонтів. Крім того, модель відзначається надійними коробками передач і помірними витратами на експлуатацію.

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Toyota Camry — комфортний седан із великим ресурсом

Серед автомобілів бізнес-класу однією з найкращих репутацій користується Toyota Camry. Модель давно асоціюється з довговічністю та стабільною роботою основних агрегатів.

Найбільш надійними вважаються версії з бензиновими двигунами об'ємом 2,4–2,5 літра та класичними автоматичними коробками передач. Навіть за значного пробігу такі автомобілі рідко потребують дорогого ремонту, якщо проходили регулярне обслуговування.

Mazda 3 — баланс між практичністю та керованістю

Mazda 3 приваблює покупців не лише сучасним дизайном, а й хорошою надійністю. Особливо позитивні відгуки отримали моделі з бензиновими двигунами Skyactiv.

Автомобіль відзначається економною витратою пального, міцною підвіскою та відносно доступним обслуговуванням. Водночас експерти радять уважно перевіряти стан кузова, оскільки корозія залишається одним із найслабших місць старших поколінь моделі.

Lexus RX — один із найнадійніших кросоверів

Серед преміальних кросоверів особливо виділяється Lexus RX. Модель поєднує високий рівень комфорту з технічною надійністю, яка багато в чому базується на перевірених рішеннях Toyota.

Двигуни, трансмісії та електронні системи цього автомобіля демонструють великий ресурс навіть після багаторічної експлуатації. Хоча обслуговування Lexus RX коштує дорожче, серйозні несправності трапляються досить рідко.

Що перевірити перед купівлею вживаного авто

Навіть найнадійніша модель не гарантує відсутності проблем, якщо попередній власник нехтував обслуговуванням. Перед покупкою фахівці рекомендують перевірити сервісну історію автомобіля, провести повну діагностику двигуна та ходової частини, а також переконатися у відсутності серйозних ДТП у минулому.

Не менш важливо звертати увагу на непрямі ознаки можливих проблем: нерівномірний знос шин, сторонні шуми під час руху, сліди кузовного ремонту, запах вологи в салоні або помилки на панелі приладів.

Експерти наголошують, що доглянутий автомобіль із великим пробігом часто може виявитися значно надійнішим за машину з меншим кілометражем, але без підтвердженої історії обслуговування. Саме тому під час вибору варто оцінювати не лише цифри на одометрі, а й загальний технічний стан транспортного засобу.

Нагадаємо, ми вже писали про топ ненадійних авто.

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