Будут служить годами: на какие автомобили с пробегом стоит обратить внимание

Украинский рынок б/у автомобилей предлагает тысячи вариантов, однако главным критерием для большинства покупателей остается надежность. Именно от нее зависит, сколько средств придется тратить на ремонт и обслуживание при покупке машины.

Эксперты назвали модели, годами демонстрирующие высокую выносливость и способные без серьезных поломок преодолевать сотни тысяч километров. Об этом пишет korrespondent.net.

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Почему важно выбирать надежный автомобиль с пробегом

При покупке подержанного авто хороший внешний вид не всегда свидетельствует о хорошем техническом состоянии. Даже ухоженная на первый взгляд машина может скрывать проблемы с двигателем, коробкой или электроникой, ремонт которых будет стоить немало.

Поэтому покупатели часто ориентируются не только на состояние конкретного автомобиля, но и на репутацию модели в целом. Надежные авто обычно имеют большой ресурс основных агрегатов, доступны запчасти и дольше сохраняют свою стоимость на вторичном рынке.

Toyota Corolla – проверенная годами классика

Одной из самых надежных моделей в мире уже многие годы остается Toyota Corolla. Автомобиль известен простой конструкцией, неприхотливостью и долговечными бензиновыми двигателями.

При своевременном техническом обслуживании силовые агрегаты Corolla способны без капитального ремонта преодолевать 300-400 тысяч километров и более. Также владельцы высоко оценивают выносливую подвеску и минимальное количество проблем с электроникой.

Honda Civic – сочетание надежности и динамики

Honda Civic заслуженно входит в число лучших подержанных автомобилей благодаря экономичности, хорошей управляемости и высокому узловому ресурсу.

Особенно хорошо зарекомендовали себя атмосферные бензиновые двигатели, которые могут служить многие годы без серьезных ремонтов. Кроме того, модель отличается надежными коробками и умеренными затратами на эксплуатацию.

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Toyota Camry – комфортный седан с большим ресурсом

Среди автомобилей бизнес-класса одной из самых лучших репутаций пользуется Toyota Camry. Модель давно ассоциируется с долговечностью и стабильной работой основных агрегатов.

Наиболее надежными считаются версии с бензиновыми двигателями объемом 2,4–2,5 литра и классическими автоматическими коробками. Даже при значительном пробеге такие автомобили редко нуждаются в дорогостоящем ремонте, если проходили регулярное обслуживание.

Mazda 3 – баланс между практичностью и управляемостью.

Mazda 3 привлекает покупателей не только современным дизайном, но и хорошей надежностью. Особо положительные отзывы получили модели с бензиновыми двигателями Skyactiv.

Автомобиль отличается экономичным расходом топлива, крепкой подвеской и относительно доступным обслуживанием. В то же время, эксперты советуют внимательно проверять состояние кузова, поскольку коррозия остается одним из самых слабых мест старших поколений модели.

Lexus RX — один из самых надежных кроссоверов

Среди премиальных кроссоверов особенно выделяется Lexus RX. Модель сочетает высокий уровень комфорта с технической надежностью, во многом базирующейся на проверенных решениях Toyota.

Двигатели, трансмиссии и электронные системы автомобиля демонстрируют большой ресурс даже после многолетней эксплуатации. Хотя обслуживание Lexus RX стоит дороже, серьезные неисправности случаются довольно редко.

Что проверить перед покупкой подержанного авто

Даже самая надежная модель не гарантирует отсутствия проблем, если предыдущий владелец пренебрегал обслуживанием. Перед покупкой рекомендуют проверить сервисную историю автомобиля, провести полную диагностику двигателя и ходовой части, а также убедиться в отсутствии серьезных ДТП в прошлом.

Не менее важно обращать внимание на косвенные признаки возможных проблем: неравномерный износ шин, посторонние шумы при движении, следы кузовного ремонта, запах влаги в салоне или ошибки на приборной панели.

Эксперты отмечают, что ухоженный автомобиль с большим пробегом часто может оказаться гораздо надежнее машины с меньшим километражем, но без подтвержденной истории обслуживания. Именно поэтому при выборе следует оценивать не только цифры на одометре, но и общее техническое состояние транспортного средства.

Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.

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