Житимуть вічно: топ німецьких кросоверів високої якості

Німецькі кросовери давно асоціюються з передовими технологіями, високим рівнем комфорту та відмінною динамікою, однак їх обслуговування нерідко вимагає значних витрат. Саме тому для багатьох покупців вирішальним чинником стає надійність автомобіля. Аналітики, проаналізувавши статистику Consumer Reports більш ніж по сотні моделей, визначили п’ять німецьких SUV, які за підсумками останніх опитувань власників продемонстрували найменшу кількість проблем.

Про це пише видання Jalopnik. Рейтинг найнадійніших німецьких кросоверів 2026 року сформовано на основі даних про несправності за попередні 12 місяців. Під час оцінювання враховувалися робота силових установок, трансмісій і електронних систем, які найчастіше стають джерелом поломок.

До переліку лідерів увійшов BMW X3 — компактний преміальний SUV, який опинився серед найстабільніших у своєму класі. Високі оцінки моделі забезпечили перевірені бензинові двигуни серій B48 і B58 у поєднанні з м’якими гібридними технологіями, що позитивно вплинули на ресурс і надійність.

Єдиним представником бренду Audi у рейтингу став Q7. Цей просторий кросовер із трирядним салоном отримав схвальні відгуки завдяки покращеній якості складання та надійним силовим агрегатам, оснащеним 12- та 48-вольтовими гібридними системами.

Серед середньорозмірних преміальних SUV особливо відзначився плагін-гібридний BMW X5 xDrive50e. Поєднання бензинового двигуна B58 з електромотором дозволило моделі продемонструвати не лише високу паливну ефективність, а й стабільну роботу без серйозних збоїв.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Флагманський BMW X7 також підтвердив свою репутацію одного з найнадійніших великих кросоверів. Протягом кількох років модель утримує високі позиції у рейтингах довговічності, і 2026 рік не став винятком — SUV знову увійшов до числа лідерів за якістю та надійністю.

Очолив рейтинг BMW X5 у бензиновому виконанні. Саме ця версія отримала найвищі бали серед усіх німецьких кросоверів, представлених у дослідженні. Ключову роль зіграли рядний шестициліндровий двигун і перевірена конструкція, які зарекомендували себе як одні з найбільш витривалих у класі.

Експерти Consumer Reports підкреслюють, що на підсумкові оцінки найбільше впливають використання добре відпрацьованих силових агрегатів без радикальних технічних експериментів, обмежене застосування надскладної електроніки та поступове впровадження гібридних технологій. Саме такий підхід дозволив окремим німецьким SUV вигідно вирізнитися на тлі конкурентів.

Нагадаємо, ми вже писали протоп кросоверів, на які варто звернути увагу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!