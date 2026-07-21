Частина пенсіонерів отримає доплату за попередні місяці: кого стосується

Деякі українські пенсіонери можуть отримати не лише підвищений розмір щомісячної пенсії, а й одноразову виплату за минулі періоди. Таке донарахування здійснюється, якщо право на більшу пенсію виникло раніше, ніж Пенсійний фонд провів перерахунок або отримав усі необхідні документи.

Найчастіше донарахування стосується пенсіонерів, які після призначення пенсії продовжили працювати офіційно. Після набуття додаткового страхового стажу Пенсійний фонд проводить перерахунок виплат. Про це повідомляє ПФУ.

За законом оновлений розмір пенсії має застосовуватися з 1 квітня. Проте на практиці збільшені виплати нерідко починають надходити пізніше. Це пов'язано з тим, що роботодавці подають звітність про сплату єдиного соціального внеску із затримкою, через що Пенсійний фонд не одразу отримує необхідні відомості.

Після завершення перерахунку пенсіонеру виплачують не лише новий розмір пенсії, а й компенсують різницю за весь період, коли він уже мав право на підвищені виплати. Саме тому сума, яка надходить одноразово, може бути суттєво більшою за звичайну щомісячну пенсію.

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Хто ще може отримати донарахування

Право на виплату за минулі періоди мають не лише працюючі пенсіонери. Пенсійний фонд може провести донарахування і в інших випадках, якщо після призначення пенсії людина:

подала документи про страховий стаж, який раніше не був врахований;

підтвердила заробітну плату, що впливає на розмір пенсії;

оформила право на надбавку, доплату або іншу виплату, яка раніше не була призначена.

У таких випадках фахівці Пенсійного фонду визначають дату, з якої людина мала право на більший розмір пенсії, після чого нараховують і виплачують усю належну різницю.

Чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів здійснюється автоматично, тому подавати окрему заяву не потрібно.

Водночас, якщо йдеться про врахування додаткового страхового стажу, підтвердження заробітку або оформлення права на надбавки й доплати, пенсіонеру необхідно самостійно подати відповідні документи до Пенсійного фонду. Після їх опрацювання фахівці можуть переглянути розмір пенсії та виплатити всі недоотримані кошти за попередній період.

Нагадаємо, не всі українці пенсійного віку можуть отримати пенсію.

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