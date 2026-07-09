Частина українців отримає доплату до пенсії у серпні: кого стосується

У серпні 2026 року низка категорій громадян України отримає разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Виплати передбачені для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів родин загиблих захисників та інших пільгових категорій.

Сума допомоги становитиме від 450 до 3100 гривень. Про це пишуть у Пенсійному фонді України.

Хто отримає 650 гривень

Одноразову виплату в розмірі 650 грн призначено:

членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни та захисників України;

дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не уклали повторний шлюб;

одному з подружжя померлого учасника війни, який не одружився повторно;

самотнім дружинам або чоловікам померлих учасників бойових дій;

дружинам чи чоловікам жертв нацистських переслідувань, які не вступили в новий шлюб.

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Які ще виплати передбачені

Допомогу у розмірі 450 гривень отримають учасники війни, колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, громадяни, яких під час Другої світової війни примусово вивозили на роботи, а також окремі категорії дітей партизанів і підпільників.

1000 гривень виплатять учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та деяким категоріям колишніх неповнолітніх в'язнів нацистських концтаборів.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановлено такі суми:

3100 грн — для осіб з інвалідністю І групи;

— для осіб з інвалідністю І групи; 2900 грн — ІІ групи;

— ІІ групи; 2700 грн — ІІІ групи.

Крім того, 3100 гривень отримають громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною.

Як виплачуватимуть допомогу

Більшості пенсіонерів кошти перерахують автоматично разом із серпневою пенсією.

Водночас окремим категоріям громадян потрібно буде подати заяву до Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто у сервісному центрі ПФУ, через ЦНАП, поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, скориставшись електронним підписом.

У заяві необхідно вказати особисті дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити документа, що підтверджує право на отримання допомоги, а також банківський рахунок для зарахування коштів.

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