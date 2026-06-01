Що найбільше подорожчає влітку-2026: експерти дали прогноз

В Україні цього літа на споживачів чекає неоднорідна цінова ситуація: частина продуктів дешевшає завдяки новому врожаю, тоді як інші товари, навпаки, дорожчають через погодні ризики та енергетичні проблеми. У магазинах це може проявитися у різких цінових контрастах.

Загальна картина ринку

Продуктовий кошик за рік подорожчав майже на 10% станом на кінець травня.

Найбільший тиск на ціни створюють енергетичні витрати та погодні ризики.

Водночас сезонне здешевлення овочів частково стримує інфляцію.

Фрукти: дефіцит кісточкових і дешеві імпортні альтернативи

Через весняні заморозки під загрозою опинився врожай абрикосів, персиків, черешні та полуниці. Аналітики попереджають про можливий дефіцит вітчизняних кісточкових фруктів, а ціни на них значною мірою залежатимуть від імпорту.

На цьому тлі спостерігається зсув споживання: імпортні банани дедалі частіше витісняють українські яблука з кошика покупців, оскільки коштують дешевше. Це пояснюється різницею у сезонності виробництва — банани збирають кілька разів на рік, тоді як яблука мають один урожайний цикл.

Овочі: здешевлення борщового набору

Ситуація з базовими овочами виглядає більш оптимістично:

борщовий набір подешевшав на 15–17% у річному вимірі;

картопля впала в ціні приблизно на 20%;

молода картопля, яка стартувала з високих цін, поступово дешевшатиме впродовж найближчих тижнів.

Огірки та помідори будуть найдоступнішими з другої половини червня до серпня, однак значного цінового обвалу не очікується через дорогі енергоносії та логістику.

Хліб: ризик поступового подорожчання

Одним із ключових інфляційних факторів залишається хліб. Виробники змушені використовувати генератори через перебої з електропостачанням, що підвищує собівартість.

Прогнози такі:

короткостроково: +5% до ціни влітку;

до осені у разі погіршення енергоситуації — потенційно до +25%.

Молочні продукти, м’ясо та бакалія

молоко та масло залишаються відносно стабільними;

яйця та м’ясо мають сезонну тенденцію до здешевлення;

цукор коштує менше, ніж торік;

олія дорожчає через скорочення запасів сировини;

гречка демонструє поступове зростання через виробничі витрати.

На ринку риби суттєвих коливань не прогнозується, хоча окремі позиції, зокрема форель, можуть дешевшати завдяки збільшенню пропозиції.

Паливо: можливе зниження цін

Зниження світових цін на нафту створює передумови для здешевлення дизеля в Україні — потенційно нижче 80 грн/літр. Бензин при цьому, ймовірно, залишиться стабільним.

Три сценарії вартості літнього кошика

Аналітики виділяють три можливі варіанти розвитку подій:

Оптимістичний: +5–8% до вартості продуктового кошика

+8–15% у порівнянні з минулим роком

+8–15% у порівнянні з минулим роком Песимістичний: +15–25% у разі енергетичних або погодних негативних умов.

