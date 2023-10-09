Що робити, якщо розсипали сіль: як запобігти неприємностям

Якщо ми розсипаємо сіль, то погані прикмети віщують неприємності й сварки. Якщо вірити у прикмети, то лихо можна й накликати негативними думками.

За народними повір'ями, щоб уникнути неприємностей, треба або зверху посипати на сіль цукор, або щіпку солі кинути через ліве плече.

Походження цього обряду може бути пов'язане з тим, що сіль була досить дорогим товаром, розсипання якого часто призводило до сімейно-побутових конфліктів. І оскільки будь-які сварки та неприємності приписують впливу "нечистої сили", вважалося, що вона боїться солі. Перекидання щіпки солі через плече мало означати "насипати солі нечистому в очі", щоб осліпити "демона" та уникнути неприємностей.

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Ще одна прикмета пов'язана з сіллю передбачає, що передаючи сіль комусь за столом, ви ніколи не повинні передавати йому сільничку, а натомість посунути її ближче до того, хто просив солі. Передачу солі пов'язують з передачею нещастя чи хвороб.

У давнину вважали, що з солі можна створити обереги – її розсипали на підвіконні чи двері. Сіль мала відлякувати злих духів. Ще сіллю посипали навколо будинку, створюючи "захисне кільце".

Ще один забобон не дозволяє позичати сіль, або передавати її сусідам у паперовому пакеті. Якщо вас просять позичити солі, то варто покласти її у скляну місткість та накрити кришкою – щоб не "віддати щастя" з будинку. Сіль допоможе відвадити непроханих гостей. Якщо до вас часто навідується якась людина, з якою ви не хочете спілкуватися, то після того, як вона піде, посипте солі під поріг. Вважається, що люди з негативними думками не зможуть переступити поріг дому, на якому підсипано сіль.

Так чи інакше це всього лише прикмети й ви можете вірити у них, чи ігнорувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо розсипати сіль на порозі.

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