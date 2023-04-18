Що не можна робити на кладовищі в Провідний тиждень: народні прикмети та забобони

Провідна неділя у 2020 році випадає на 26 квітня – у першу неділю після Великодня. У провідну неділю люди згадують душі померлих в першу після Великодня неділю. А другий тиждень після Пасхи називають поминальним тижнем.

Місця поховання людських тіл у багатьох культурах вважаються містичними і енергетично сильними. Це пов'язано з тим, що земля, яка приймає тіло покійного, "запам'ятовує" все те, що відбувається з нею. Тому важливо дотримуватися певних правил поведінки на цвинтарі, щоб не ображати покійних.

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При відвідуванні кладовища існує прикмета, що не можна приходити на цвинтар в темний час доби – після заходу сонця. Вважається, що день – це час живих, а ніч – час мертвих, і відвідуючи кладовище в сутінках, можна потривожити покійних або навіть розгнівати їх.

Також не рекомендується відвідувати кладовище великими церковними святами, краще вибрати менш відвідувані дати. У церковному календарі такі дні називаються Батьківськими суботами, а народні вірування виділяють для поїздки на могили особливе свято – Радониця або Радоницький тиждень.

Існує також повір'я, що не можна відвідувати могили взимку, а якщо вже так сталося, то треба замести доріжку, яку залишили, і обійти цвинтар кругом три рази. В іншому випадку можна "принести" з собою душу померлого додому.

На цвинтарі можна приносити різноманітні гостинці покійним, такі як цукерки, печиво, тютюн або спиртне (якщо небіжчик за життя пив або курив). Деякі частини принесених страв потрібно з'їсти поруч з пам'ятником, а решту залишити на могилі.

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Могилкові традиції в різних країнах можуть бути цікавими та незвичними. Одне з таких повір'їв пов'язане з речами, які залишають на могилі. Згідно з цим віруванням, всі речі, що лежать на могилі, належать небіжчику, тому вони не повинні бути забрані з собою. Якщо ви випадково втратили щось на могилі, не піднімайте цю річ – це може мати негативні наслідки. Однак, в деяких випадках, якщо ви випустили з рук цінну річ, то її можна забрати, розцінюючи це як "відкуп" – наприклад, кілька монет, покладених на могилу.

Крім того, в народних прикметах є вказівки, що не варто дуже сильно переживати та засмучуватися на кладовищі. Згідно з віруванням, небіжчик може засмучуватися за рідних та захотіти забрати їх до себе, щоб захистити від долі. Тому влаштовувати бенкети та веселощі на кладовищі також не рекомендується, оскільки вважається, що заздрість мерця може призвести до бід у житті живих.

Фотографування на кладовищі також має свої вірування. Деякі люди можуть робити фотографії на могилках, щоб відобразити пам'ятний момент зустрічі з родичами або зняти фото пам'ятника на пам'ять. Однак, цю звичку краще уникати. Вважається, що фотографування живих людей на кладовищі може принести негативні наслідки, такі як хвороби чи навіть смерть.

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