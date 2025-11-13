Гроші на опалення: в Україні стартує новий зимовий проект

В Україні розпочався новий етап "зимового проєкту", спрямованого на допомогу громадянам, які постраждали від російської агресії або перебувають у складних життєвих обставинах, підготуватися до холодного сезону. Цьогоріч фінансову підтримку отримають мешканці двох областей — Дніпропетровської та Запорізької.

Ініціатива реалізується за підтримки Данської ради у справах біженців та Гуманітарного фонду для України. Її мета — надати фінансову допомогу для оплати житлово-комунальних послуг, зокрема опалення, під час зимового періоду. Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійного фонду "Помагаєм".

Читайте також: Допомога при народженні дитині: яка категорія матерів не отримає 50 тисяч

До участі у програмі запрошують жителів Покровської селищної громади на Дніпропетровщині та Вільнянської міської громади на Запоріжжі. Загалом планується підтримати понад 1 400 домогосподарств — близько 1 100 у Покровській громаді та майже 400 у Вільнянській.

Отримати виплати зможуть сім’ї, які відповідають певним критеріям. Зокрема, це домогосподарства, чиє житло було пошкоджене внаслідок обстрілів, родини з дітьми від трьох років, люди з інвалідністю, громадяни з тяжкими або хронічними хворобами (за наявності медичних довідок), пенсіонери віком від 60 років, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини, а також опікунські, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Важливо, щоб середній щомісячний дохід на одного члена домогосподарства не перевищував 8 500 гривень. Крім того, якщо родина вже отримувала аналогічну допомогу протягом останніх шести місяців, повторна виплата не передбачена.

Реєстрація учасників триває до кінця 2025 року. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 33 17 03.

Раніше ми розповідали, що українцям підвищать пенсії у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!