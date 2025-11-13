Деньги на отопление: в Украине стартует новый зимний проект

В Украине начался новый этап "зимнего проекта", направленный на помощь гражданам, пострадавшим от российской агрессии или находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, подготовиться к холодному сезону. В этом году финансовую поддержку получат жители двух областей – Днепропетровской и Запорожской.

Инициатива реализуется при поддержке Датского совета по делам беженцев и Гуманитарного фонда для Украины. Ее цель – предоставить финансовую помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг, в частности отопления, во время зимнего периода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда "Помогаем".

Читайте также: Помощь при рождении ребенку: какая категория матерей не получит 50 тысяч

К участию в программе приглашают жителей Покровской поселковой общины на Днепропетровщине и Вольнянской городской общины в Запорожье. Всего планируется поддержать более 1400 домохозяйств — около 1100 в Покровской общине и почти 400 в Вольнянской.

Получить выплаты смогут семьи, отвечающие определенным критериям. В частности, это домохозяйства, чье жилье было повреждено в результате обстрелов, семьи с детьми от трех лет, люди с инвалидностью, граждане с тяжелыми или хроническими болезнями (при наличии медицинских справок), пенсионеры в возрасте от 60 лет, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи, а также опекунские семьи, приемные.

Важно, чтобы средний ежемесячный доход на одного члена домохозяйства не превышал 8500 гривен. Кроме того, если семья уже получала аналогичную помощь за последние шесть месяцев, повторная выплата не предусмотрена.

Регистрация участников продолжается до конца 2025 года. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 0800 33 17 03.

Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!