До 16 градусів тепла в окремих областях: прогноз погоди в ціна 12 листопада

Осінь в Україні входить у свою найактивнішу фазу — листопад демонструє всі свої контрасти: від густих туманів і мрячної прохолоди до несподіваних теплих днів. У середу, 12 листопада, по всій країні очікується волога погода, а подекуди пройдуть справжні дощові фронти.

Про це у своєму Telegram розповіла відома синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, найбільш інтенсивні опади охоплять західні області, схід України та Крим. До вечора дощова зона розшириться, діставшись Одеської, Вінницької та Черкаської областей. На решті території очікується переважно хмарна погода, місцями мряка або слабкий дощ, який, за словами Діденко, можна буде "оминути між краплями".

Температура повітря вдень у більшості регіонів триматиметься в межах +6…+11 °C, а найтепліше буде на південному сході — у Криму, Приазов’ї, Донецькій та Луганській областях стовпчики термометрів піднімуться до +16 °C. У столиці прогнозується стабільна температура на рівні +6…+8 °C, без істотних опадів.

