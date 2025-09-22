Дрони атакували готель 'Форос' у тимчасово окупованому Криму, де перебували 'важливі гості': є влучання (фото)

Російський ставленик у Криму Сергій Аксьонов увечері 22 вересня повідомив про атаку дронами на санаторій "Форос" в окупованому Криму. За словами місцевих джерел, у цей час на території перебували "дуже важливі гості", а неподалік розташовані чотири державні дачі.

Про це повідомили Аксьонов у Telegram, телеграм-канал "Кримський вітер", проект Радіо Свобода "Крим.Реалії". Аксьонов заявив, що внаслідок удару пошкоджено кілька об’єктів санаторію, є поранені та загиблі. Крім того, уламки збитого БпЛА спричинили загоряння сухостою в районі Ялти.

Як нагадує проєкт "Крим.Реалії", між Форосом і Ялтою розташовані чотири державні дачі, які з радянських часів використовує політична верхівка. Розслідування російського видання "Проект" встановило, що Володимир Путін привласнив одразу дві з них — шосту та восьму.

Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив, що вибух у санаторії стався близько 19:30. За даними ресурсу, на території перебували особливі гості.

На сайті санаторію також зазначено, що 21 вересня ресторан FOROS HALL був закритий "на спецобслуговування".

