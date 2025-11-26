Дрони атакували російський завод у Чебоксарах, що працює на оборонку (фото, відео)

У ніч на 26 листопада 2025 року в російських Чебоксарах (Чувашія) пролунала серія потужних вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа. За даними очевидців і російських Telegram-каналів, у місті чули щонайменше 5–7 вибухів, після чого небо затягнуло густим димом.

Моніторингові канали повідомляють, що ціллю атаки безпілотників став завод "ВНДІР-Прогрес" — одне з ключових підприємств Росії у сфері виробництва військової електроніки.

Підприємство входить до складу холдингу "АБС Електро" і спеціалізується на випуску антен серії "Комета", які встановлюються на російські ударні БПЛА типу "Шахед" (Geran-2), крилаті ракети "Калібр" та оперативно-тактичні комплекси "Іскандер-М". Ці антени забезпечують стійкість зв’язку та навігації російських дронів і ракет навіть за умов активного застосування українськими силами засобів РЕБ.

Читайте також: Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають "шахеди" з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

У мережі вже поширюють фото та відео з місця події: видно велику пожежу та стовп диму над промисловою зоною.

Офіційно російська влада атаку на Чебоксари поки не коментувала. Водночас деякі російські джерела стверджують, що уламки збитих дронів нібито впали на житловий багатоповерховий будинок, через що загорілися верхні поверхи.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!