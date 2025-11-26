Дроны атаковали работающий на оборонку российский завод в Чебоксарах (фото, видео)

В ночь на 26 ноября 2025 года в российских Чебоксарах (Чувашия) раздалась серия мощных взрывов, после которых вспыхнул масштабный пожар. По данным очевидцев и российских Telegram-каналов, в городе слышали не менее 5–7 взрывов, после чего небо затянуло густым дымом.

Мониторинговые каналы сообщают, что целью атаки беспилотников стал завод ВНИИР-Прогресс — одно из ключевых предприятий России в сфере производства военной электроники.

Предприятие входит в состав холдинга "АБС Электро" и специализируется на выпуске антенн серии "Комета", устанавливаемых на российские ударные БПЛА типа "Шахед" (Geran-2), крылатые ракеты "Калибр" и оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Эти антенны обеспечивают устойчивость связи и навигации российских дронов и ракет даже в условиях активного применения украинскими силами средств РЕБ.

В сети уже распространяют фото и видео с места происшествия: видны большой пожар и столб дыма над промышленной зоной.

Официально российские власти атаку на Чебоксары пока не комментировали. В то же время, некоторые российские источники утверждают, что обломки сбитых дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом, из-за чего загорелись верхние этажи.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

