Дрони атакували Ростов: є влучання по залізниці та порту (фото, відео)

У ніч проти 27 липня в російському Ростові-на-Дону пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки та моніторингові канали повідомили про атаку безпілотників і можливі удари по об'єктах інфраструктури.Також з'явилися повідомлення про ймовірне ураження залізничної інфраструктури.

Про це інформує Telegram-канал Exilenova+. За даними каналу, у місті було чутно потужні вибухи.

Згодом Exilenova+ повідомив про влучання в районі міського порту Ростова-на-Дону. Російська влада офіційно не коментувала інформацію про можливі пошкодження чи наслідки атаки.

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Варто зазначити, що це не перший випадок атак на Ростовську область останнім часом. У ніч на 10 липня в регіоні також повідомляли про вибухи, а OSINT-аналітики згодом підтвердили масштабну пожежу на одній із нафтобаз.

Крім того, раніше безпілотники атакували Азовський оптико-механічний завод, який виробляє оптико-електронні, радіолокаційні та високоточні системи й входить до російського оборонно-промислового комплексу.

Також у Службі безпеки України повідомляли, що в ніч на 25 липня далекобійні українські дрони завдали ударів по низці військових цілей РФ у Ростові-на-Дону та акваторії Каспійського моря.

За інформацією СБУ, тоді було уражено ракетний катер проєкту 12418 "Молнія", а також вантажне судно Port Olya 2 і суховантаж Begey, які перебувають під міжнародними санкціями та, за даними української спецслужби, використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.

Нагадаємо, дрони атакували російську Пензу.

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