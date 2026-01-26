Дрони атакували російський Словʼянськ-на-Кубані: палав НПЗ (фото, відео)

У ніч проти 26 січня безпілотники здійснили атаку на російський Слов’янськ-на-Кубані. Внаслідок ударів спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

Про це повідомляють ресурси Exilenova+, ASTRA, а також оперативний штаб Краснодарського краю. За словами місцевих жителів, серія гучних вибухів пролунала близько 01:30 за київським часом. Очевидці стверджують, що в місті було чутно від п’яти до семи вибухів поспіль.

В оперштабі Краснодарського краю заявили, що уламки безпілотників впали на території двох підприємств у Слов’янську-на-Кубані, внаслідок чого виникли пожежі. Також повідомляється про одного постраждалого.

Місцеві мешканці окремо інформують про займання на території нафтопереробного заводу. Крім того, за даними оперативного штабу, уламки дронів були зафіксовані й в інших районах регіону — Сіверському та Абінському. Там пошкоджено лінії електропередач, будівлі шкіл і приватні будинки, у багатьох приміщеннях вибило вікна.

