Дрони атакували Ставропольський край рф та НПЗ у Москві: спалахнула пожежа (фото, відео)

У ніч проти 13 липня кілька регіонів Росії опинилися під атакою безпілотників. Під удар, зокрема, потрапив Ставропольський край, де після вибухів виникла пожежа на нафтобазі.

Також російська влада повідомила про роботу систем протиповітряної оборони поблизу Москви. Про це повідомляють мер Москви Сергій Собянін у соцмережах, ASTRA, Exilenova+, губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, увечері 12 липня сили ППО почали відбивати атаку безпілотників, які нібито прямували до російської столиці. Станом на 03:19 він заявив, що було збито три дрони, а загалом від початку доби, за його твердженням, на підльоті до Москви нібито знищили 11 безпілотників.

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На тлі атаки в московських аеропортах запровадили тимчасові обмеження. Зокрема, аеропорт Домодєдово перейшов на обслуговування рейсів за погодженням, а в аеропорту Жуковський тимчасово обмежили польоти. Під ударом також опинився Ставропольський край. Губернатор регіону Володимир Владимиров повідомив, що після атаки безпілотників на території промислової зони в хуторі В'язники виникла пожежа.

Водночас OSINT-проєкт ASTRA після аналізу доступних матеріалів заявив, що займання сталося саме на місцевій нафтобазі. Інформації про масштаби пошкоджень або можливі наслідки для об'єкта наразі немає.

Нагадаємо, дрони атакували російську Пензу.

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