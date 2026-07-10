Ощадбанк списуватиме по 150 гривень щомісяця: у чому причина

Клієнти Ощадбанку, які тривалий час не користуються своїми банківськими картками, ризикують зіткнутися з додатковими витратами. Фінустанова передбачила комісію за обслуговування неактивних карткових рахунків, яка становить 150 гривень на місяць.

Про це повыдомляє Ощадбанк.

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Коли рахунок визнають неактивним

Відповідно до правил банку, картковий рахунок вважається неактивним, якщо протягом 12 місяців за ним не проводилося жодних операцій із зарахування або списання коштів.

При цьому до таких операцій не зараховуються:

автоматичне списання банківських комісій;

перекази між основною та віртуальною картками.

Після завершення цього періоду Ощадбанк може розпочати щомісячне стягнення плати за обслуговування неактивного рахунку.

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Що буде, якщо на картці немає коштів

Якщо на рахунку недостатньо грошей для списання комісії, банк утримає лише ту суму, яка є в наявності. При цьому жодної заборгованості або боргу за несплачену комісію не виникатиме.

Як уникнути списання коштів

Щоб рахунок залишався активним і комісія не нараховувалася, достатньо періодично здійснювати будь-які фінансові операції. Зокрема, клієнтам рекомендують:

оплачувати покупки карткою хоча б один раз на кілька місяців;

здійснювати будь-які платежі, наприклад поповнювати мобільний телефон;

оформлювати онлайн-депозити через застосунок або веббанкінг "Ощад 24/7";

у разі відсутності потреби в картці — офіційно закрити рахунок.

Як правильно закрити картковий рахунок

Якщо картка більше не використовується, її блокування в мобільному застосунку не означає повного закриття рахунку.

Для цього необхідно особисто звернутися до відділення Ощадбанку, подати відповідну заяву, зняти або переказати залишок коштів і переконатися, що рахунок остаточно закрито. Лише після завершення цієї процедури плата за обслуговування не нараховуватиметься.

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