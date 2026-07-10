Можете втратити виплати: у яких випадках пенсіонерам треба звертатись до ПФУ

Українцям, які отримують пенсії, житлові субсидії чи інші соціальні виплати, нагадали про важливий обов'язок — своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни в особистих даних. Якщо цього не зробити, надміру виплачені кошти можуть довестися повертати.

Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області. Усі одержувачі пенсій, субсидій та інших державних виплат повинні інформувати Пенсійний фонд про обставини, які можуть вплинути на призначення або розмір допомоги. Зробити це потрібно не пізніше ніж через 10 календарних днів після того, як відбулися відповідні зміни.

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Звернутися до ПФУ необхідно у разі:

зміни прізвища, імені чи інших персональних даних;

отримання нового паспорта;

зміни номера телефону або контактної інформації;

зміни банківського рахунку, на який надходять виплати;

офіційного працевлаштування чи звільнення;

реєстрації або припинення підприємницької діяльності.

Як повідомити про зміни

Подати інформацію до Пенсійного фонду можна одним із кількох способів:

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

особисто звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду;

надіславши документи рекомендованим листом поштою;

через роботодавця, якщо зміни пов'язані з трудовими відносинами.

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Що буде, якщо не повідомити вчасно

Якщо через несвоєчасне інформування людина отримала більшу суму виплат, ніж передбачено законом, надлишково перераховані кошти доведеться повернути. Спочатку Пенсійний фонд надсилає повідомлення з пропозицією добровільно відшкодувати переплату, перерахувавши кошти на рахунок установи.

Якщо цього не зробити, ПФУ має право ухвалити рішення про примусове стягнення коштів. У такому разі переплату відшкодовуватимуть шляхом щомісячних утримань із пенсії, субсидії чи іншої соціальної виплати. Розмір таких відрахувань може становити до 20% щомісячної суми й триватиме до повного погашення заборгованості.

Водночас у Пенсійному фонді нагадують, що вчасне повідомлення про зміни дозволяє уникнути переплат і подальших фінансових непорозумінь. Також варто зазначити, що багатодітні матері, які народили та виховали до шестирічного віку щонайменше п'ятьох дітей, можуть оформити спеціальну надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною. Її розмір становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму залежно від кількості дітей, а призначається вона після особистого звернення до Пенсійного фонду.

Крім того, уряд працює над реформуванням пенсійної системи. Планується запровадження трирівневої моделі, яка включатиме солідарний, професійний та накопичувальний рівні. При цьому підвищення пенсійного віку не передбачається, однак вимоги до страхового стажу поступово зростатимуть.

Нагадаємо, яка категорія українців може втратити страховий стаж та чому.

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