Старший брат зник безвісти: як молодшому отримати відстрочку

Українське законодавство передбачає низку підстав для отримання відстрочки від мобілізації. Однією з них є сімейні обставини, пов'язані із загибеллю, полоном або зникненням безвісти близького родича-військовослужбовця.

Юристи пояснили, чи може скористатися таким правом неповнорідний брат захисника, який зник безвісти. Про це повідомляє портал "Юристи.UA".

Головні історії дня

Хто може отримати відстрочку

Відстрочка від мобілізації надається лише за наявності підстав, визначених законодавством. Серед них — сімейні обставини, зокрема статус близького родича військовослужбовця, який загинув, потрапив у полон або вважається зниклим безвісти під час виконання бойових завдань.

Право на таку відстрочку мають особи, які належать до переліку близьких родичів, визначеного законом.

Чи поширюється право на неповнорідного брата

До юристів звернулася жінка із запитанням, чи може молодший брат військовослужбовця, який зник безвісти, оформити відстрочку, якщо вони мають спільну матір, але різних батьків.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що неповнорідне братство не позбавляє права на відстрочку. За його словами, молодший брат може скористатися цією підставою за умови подання необхідних документів.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Як оформити відстрочку

Юрист нагадав, що з 1 листопада 2025 року військовозобов'язані можуть подати документи для оформлення відстрочки особисто через будь-який Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) на території України.

Для розгляду заяви необхідно надати документи, які підтверджують родинний зв'язок із військовослужбовцем та його статус як особи, що зникла безвісти.

Раніше юристи також звертали увагу, що наявність у сім'ї іншого брата чи сестри, які мають бронювання від мобілізації, не позбавляє права на оформлення відстрочки для догляду за батьками. Зокрема, така можливість передбачена у випадках, коли один із батьків має інвалідність I групи.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов можуть скасувати статус УБД.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!