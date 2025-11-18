Дрони атакували тимчасово окуповану Донеччину: пошкоджені Зуєвська та Старобешівська ТЕС (фото, відео)

Проросійська адміністрація окупованої частини Донецької області повідомила, що вночі 18 листопада удари дронів спричинили пошкодження Зуївської та Старобешівської ТЕС. У результаті низка захоплених населених пунктів залишилася без електрики.

Про це пише Telegram-канал Exilenova+, а також заявив ставленик Кремля Денис Пушилін. За його словами, після атаки без світла залишилися багато населених пунктів, що призвело до зупинки котелень та фільтрувальних станцій.

Місцеві ресурси уточнюють, що під час удару по Зуївській ТЕС було пошкоджено трансформатор другого котла, який повністю вийшов з ладу.

