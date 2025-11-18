Дроны атаковали временно оккупированную Донбасс: повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС (фото, видео)

Пророссийская администрация оккупированной части Донецкой области сообщила, что ночью 18 ноября удары дронов повлекли за собой повреждение Зуевской и Старобешевской ТЭС. В результате ряд захваченных населённых пунктов остался без электричества.

Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+, а также заявил ставленник Кремля Денис Пушилин. По его словам, после атаки без света остались многие населенные пункты, что привело к остановке котельных и фильтровальных станций.

Местные ресурсы уточняют, что при ударе по Зуевской ТЭС был поврежден полностью вышедший из строя трансформатор второго котла.

