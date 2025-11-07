'Думаю, ми досягли значного прогресу у питанні припиння війни в Україні ', – Трамп

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що його адміністрації вдалося зупинити вісім воєн. Щодо російсько-українського конфлікту він вважає, що вдалося досягти "помітного прогресу".

Про це він повідомив під час вечері з лідерами країн Центральної Азії, трансляцію якої здійснював Білий дім. Трамп нагадав, що близько трьох місяців тому Сполучені Штати сприяли укладенню мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном. За його словами, це одна з восьми воєн, які США нібито зупинили за останні вісім місяців.

Говорячи про ситуацію в Україні, президент наголосив, що Вашингтон докладає зусиль для завершення війни між Росією та Україною. "Ми прагнемо зупинити ще один конфлікт — між Росією та Україною. Поки що нам це не вдалося, але, на мою думку, ми досягли значного прогресу", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, ми вже писали, що має зробити Трамп для запобігання широкомасштабної світової війни.

