Експерти назвали найкращий вживаний кросовер останніх десяти років

На ринку вживаних авто Lexus RX давно утвердився як один із найнадійніших кросоверів, що неодноразово підтверджували високі оцінки JD Power. Модель отримала репутацію лідера завдяки філософії бренду, який робить ставку не на гучні рекорди, а на стабільну довговічність.

Для тих, хто хоче придбати відносно свіжий автомобіль із невеликим пробігом, найвдалішою вважають модель 2020 року. Про це написав Top Speed.

Вона поєднує сучасний дизайн і кілька років доопрацювань, які зробили її однією з найменш проблемних у лінійці. Її часто радять навіть досвідчені автомеханіки за відмінний баланс вартості, технологій та ресурсу.

Ще один вдалий варіант — Lexus RX 2015 року, який отримав надійний V6, просту конструкцію та витривалі матеріали. Такі авто розраховані на значні пробіги — до 320 тисяч кілометрів — і вже пройшли етап суттєвої амортизації, що робить їх доступнішими без втрати якості.

Моделі 2018 і 2019 років називають найстабільнішими у межах четвертого покоління. Вони достатньо сучасні, позбавлені "дитячих хвороб", а власники часто відзначають мінімум проблем з електронікою, безвідмовну трансмісію та добре збережений салон після значних пробігів. Саме тому ці роки вважають найвдалішим поєднанням ціни, технологій та надійності, що забезпечує високий попит.

Версія 2022 року вирізняється оновленими системами безпеки та виправленими недоліками попередніх мультимедійних комплексів. Вона фактично дає можливість придбати майже новий автомобіль, але за помітно нижчою ціною порівняно з абсолютно новими моделями.

Lexus залишився вірним своїй концепції — тривала безпроблемна експлуатація важливіша за агресивні характеристики. Компанія використовує перевірені двигуни, обережно оновлює програмне забезпечення, зберігає надійні трансмісії та створює вузли, що витримують роки повсякденної їзди. Це й забезпечує бренду стабільно високі оцінки JD Power. RX ніколи не прагнув бути спортивним — його мета зробити так, щоб власник якомога рідше потребував допомоги механіка.

Втім, навіть найнадійніші моделі потребують ретельної перевірки перед придбанням. Важливо ознайомитися з повною історією обслуговування, оглянути гальмівну систему, підвіску, оцінити стан гібридного акумулятора у версіях RX 450h та переконатися, що мультимедійне обладнання має актуальне програмне забезпечення. Хоча слабкі місця у RX незначні, тільки уважний огляд допоможе уникнути неприємних сюрпризів і зробити покупку справді вдалою.

