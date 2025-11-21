Эксперты назвали лучший подержанный кроссовер последних десяти лет

На рынке подержанных авто Lexus RX давно утвердился как один из самых надежных кроссоверов, неоднократно подтверждавших высокие оценки JD Power. Модель получила репутацию лидера благодаря философии бренда, делающего ставку не на громкие рекорды, а на стабильную долговечность.

Для тех, кто хочет приобрести относительно свежий автомобиль с небольшим пробегом, наиболее удачной считается модель 2020 года. Об этом пишет Top Speed.

Она сочетает современный дизайн и несколько лет доработок, которые сделали ее одной из самых проблемных в линейке. Ее часто советуют даже опытные автомеханики за отличный баланс стоимости, технологий и ресурса.

Еще один удачный вариант – Lexus RX 2015 года, получивший надежный V6, простую конструкцию и выносливые материалы. Такие авто рассчитаны на значительные пробеги – до 320 тысяч километров – и уже прошли этап существенной амортизации, что делает их доступнее без потери качества.

Модели 2018 и 2019 годов называют наиболее стабильными в пределах четвертого поколения. Они достаточно современны, лишены "детских болезней", а владельцы часто отмечают минимум проблем с электроникой, безотказную трансмиссию и хорошо сохранившийся салон после значительных пробегов. Именно поэтому эти годы считают удачным сочетанием цены, технологий и надежности, что обеспечивает высокий спрос.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Версия 2022 года отличается обновленными системами безопасности и исправленными недостатками предыдущих мультимедийных комплексов. Она фактически дает возможность приобрести почти новый автомобиль, но по заметно более низкой цене по сравнению с совершенно новыми моделями.

Lexus остался верен своей концепции — длительная беспроблемная эксплуатация важнее агрессивных характеристик. Компания использует проверенные двигатели, осторожно обновляет ПО, сохраняет надежные трансмиссии и создает узлы, выдерживающие годы повседневной езды. Это и обеспечивает бренду стабильно высокие оценки JD Power. RX никогда не стремился быть спортивным — его цель сделать так, чтобы владелец как можно реже нуждался в помощи механика.

Впрочем, даже самые надежные модели нуждаются в тщательной проверке перед приобретением. Важно ознакомиться с полной историей обслуживания, посмотреть тормозную систему, подвеску, оценить состояние гибридного аккумулятора в версиях RX 450h и убедиться, что мультимедийное оборудование имеет актуальное программное обеспечение. Хотя слабые места у RX незначительны, только внимательный обзор поможет избежать неприятных сюрпризов и совершить покупку действительно удачной.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !