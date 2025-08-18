Експерти назвали ТОП-10 вживаних авто з найкращим співвідношенням ціни та якості

Автомобілісти завжди прагнуть, щоб їхній транспортий засіб був довговічним та забезпечував комфорт як під час поїздок, так і в процесі обслуговування. Експерти склали список найбільш надійних автомобілів, що мають попит на ринку.

При складанні даного рейтингу були враховані такі фактори, як середній пробіг до першого ремонту, ціна запчастин, паливна ефективність, вартість автомобіля та комфортність використання. Про це пише car4you.

Найкращі авто з пробігом в Україні

1. Hyundai Elantra (2015–2018)

Ціна: від $7,000 до $9,500

Відзначається стабільною роботою двигуна, невеликим споживанням пального та легкістю в пошуку комплектуючих.

2. Skoda Octavia A7 (2014–2017)

Вартість: $7,500 – $10,000

Має великий внутрішній простір, економічний дизельний мотор і має широкий попит серед покупців.

3. Toyota Corolla (2012–2016)

Ціна: $8,000 – $11,000

Відомий своєю довговічністю, мінімальними витратами на сервіс і безпроблемною експлуатацією.

4. Ford Focus Mk3 (2012–2015)

Орієнтовна вартість: $6,000 – $8,000

Легко знайти запчастини, а кермування дарує приємні відчуття завдяки зручній ходовій частині.

5. Volkswagen Golf 7 (2013–2017)

Ціна: $8,500 – $11,500

Поєднує комфортну їзду з жвавими характеристиками та має стабільний попит серед покупців.

6. Renault Megane (2013–2016)

Вартість: $6,500 – $8,500

Вирізняється сучасним зовнішнім виглядом, гідним оснащенням і привабливою ціною.

7. Kia Ceed (2014–2017)

Ціновий діапазон: $7,000 – $9,000

Економний у витратах, має стильний дизайн і часто продається з залишковою гарантією.

8. Opel Astra J (2012–2015)

Ціна: $6,500 – $8,000

Відзначається надійною трансмісією та легкістю в обслуговуванні завдяки широкому вибору запчастин.

9. Nissan Qashqai (2013–2016)

Вартість: $8,000 – $11,000

Зручний кросовер для міста й бездоріжжя, має хорошу керованість і здатність долати складні ділянки дороги.

10. Honda Civic (2012–2015)

Орієнтовна ціна: $7,500 – $10,000

Високоякісна збірка, надійний мотор і тривалий термін служби – усе це робить модель популярною серед водіїв.

