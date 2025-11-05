Електро попереду: які машини найпопулярніші серед українців
Минулого місяця десять найпопулярніших нових легкових авто забезпечили 38% продажів на українському ринку. У лідерах — переважно кросовери, що й надалі утримують домінуючі позиції.
Перше місце посів новий електрокросовер Volkswagen ID.UNYX, який привернув увагу українців сучасним дизайном та інноваційними системами безпеки. Про це повідомляє портал "УкрАвтопром".
Другу позицію зайняв торішній фаворит Renault Duster, а третім став BYD Song Plus із Китаю. Загалом у рейтингу чітко простежується зростання інтересу до китайських брендів.
Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні
Топ-10 найпопулярніших моделей у жовтні виглядає так: першим став Volkswagen ID.UNYX (441 проданий автомобіль), далі Renault Duster (432) та BYD Song Plus (391). У п’ятірку також увійшли Toyota RAV4 (384) та BYD Leopard 3 (261). Продовжують список Toyota Land Cruiser Prado (247), Hyundai Tucson (244), Škoda Kodiaq (217), Volkswagen Touareg (189) та Zeekr 7X (169).
Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!