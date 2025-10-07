ЄС вводить нові правила перетину кордону: що зміниться з 12 жовтня

З 12 жовтня в Європейському Союзі змінюються правила перетину кордону. Тепер сканування обличчя та зняття відбитків пальців стане обов'язковою процедурою при в'їзді до всіх країн ЄС.

Ці заходи застосовуватимуться на постійній основі під час кожного в'їзду та виїзду. Про це в ефірі телемарафону повідомив Андрій Демченко, прессекретар Державної прикордонної служби України, пише УНІАН.

"Європейський союз хоче модернізувати фактично свою таку базу даних для того, щоб поєднати різні країни, посилити безпеку і щоб була можливість у прикордонників різних країн, зокрема по зовнішнім кордонам Шенгенської зони, контролювати в’їзд-виїзд громадян третіх країн, до яких відносяться й українці, що в’їжджають чи виїжджають, чи перебувають на території країн Європи", – зазначив речник ДПСУ.

За словами Андрія Демченка, ця ініціатива спрямована на посилення контролю. Польща вже почала випробування нової системи, а з 12 жовтня вона буде поступово впроваджуватися в інших країнах. Однак, Демченко не виключає, що система може бути запроваджена одночасно на всіх необхідних пунктах перетину кордону.

"Не обов'язково, що саме 12 числа по всіх зовнішніх кордонах Шенгенської зони ця система повноцінно запрацює, бо, як бачимо, Польща вже тестує, хтось може розпочати такі заходи після 12 жовтня", – сказав він.

Прикордонник уточнив, що нова система передбачає збір різноманітної інформації, зокрема фотографій осіб, що перетинають кордон, відбитків пальців, а також паспортних даних. Створювана база даних, яка постійно поповнюватиметься, міститиме інформацію про в'їзд та виїзд громадян до Європи.

За словами Демченка, введення біометричних даних може збільшити час оформлення, проте він сподівається, що затримки виникатимуть лише на етапі тестування системи. Водночас він попереджає, що людям слід бути готовими до можливих затримок під час проходження контролю.

Згідно з наявними даними, цю процедуру доведеться проходити кожного разу при перетині кордону з країнами ЄС, а не лише один раз.

"Потрібно буде проходити при в’їзді та при виїзді. Це для того, щоб повноцінно ідентифікувати особу. Як воно відбуватиметься на практиці, мені складно сказати, бо це відбувається за межами України. І ми також користуємося тією інформацією, яку отримуємо або від наших колег по той бік кордону, або ж з офіційних повідомлень Європейського Союзу", – зазначив представник ДПСУ.

