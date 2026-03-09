'Це ціна за мир та безпеку і тільки другі можуть думати інакше' - Трамп прокоментував різке зростання цін на нафту

Президент Дональд Трамп прокоментував різке зростання світових цін на нафту, заявивши, що це своєрідна "ціна за мир і безпеку". Водночас він переконаний, що подорожчання енергоресурсів буде тимчасовим.

Про це повідомляється у дописі політика у соцмережах. У ніч із 8 на 9 березня вартість нафти марки Brent crude oil вперше з липня 2022 року перевищила 100 доларів за барель, а згодом піднялася до приблизно 108 доларів. Після цього ціна певний час тримається на високому рівні.

Аналітики пов’язують такий стрибок із загостренням ситуації на Близькому Сході. Йдеться про військову операцію, яку розпочали США та Ізраїль проти Іран. У відповідь Тегеран фактично заблокував рух через Ормузька протока — один із ключових маршрутів світових поставок нафти.

На зростання цін уже відреагував Дональд Трамп. На його думку, короткострокове подорожчання нафти є прийнятною платою за гарантії безпеки.

За словами американського президента, після усунення іранської ядерної загрози вартість нафти повинна знизитися. "Короткострокові високі ціни на нафту, які різко впадуть після ліквідації іранської ядерної загрози, — це дуже невелика ціна за безпеку і мир для США та всього світу", — заявив Трамп.

Він також додав, що, на його переконання, лише "нерозумні люди" можуть вважати інакше.

Нагадаємо, Трамп повідомив про перші жертви США у війні з Іраном.

