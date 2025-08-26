Держава оплатить ваше навчання: хто з українців може безкоштовно освоїти нову професію

Українці мають шанс здобути нову професію або пройти перенавчання абсолютно безкоштовно. Держава покриває всі витрати.

Наразі доступні шість різних форматів навчання, орієнтованих на потреби різних категорій населення. Про це повідомили в Державній службі зайнятості.

Варіанти безоплатної професійної освіти

1. Центри професійно-технічної освіти

У восьми регіонах України, від Львівщини до Одещини, працюють спеціалізовані навчальні центри, де можуть навчатися всі громадяни України. Також доступ відкритий для іноземців та осіб без громадянства, які мають відповідний статус в Україні.

2. Ваучери на навчання – 30 000 грн підтримки

Зареєстровані безробітні віком 45+ років, ветерани, ВПО, люди з інвалідністю та постраждалі від війни можуть отримати ваучер, який покриває навчання в обраному центрі.

3. Програми для учасників бойових дій

Особи, які брали участь у бойових діях або мають інвалідність внаслідок війни, можуть пройти навчання за робітничими спеціальностями або освітніми програмами.

4. Експериментальний проєкт для жінок

За запитом роботодавців реалізується програма навчання для жінок — без вікових обмежень.

5. Навчання для зареєстрованих безробітних (до 10 місяців)

Учасники отримують сертифікат, що покриває вартість навчання (до 29 200 грн у 2025 році), а також можуть претендувати на сертифікат на проживання.

6. Онлайн-курси для всіх охочих

Доступний перелік спеціальностей, які можна опанувати дистанційно – без обмежень за віком чи статусом.

Як скористатися можливістю

Інформацію про програми, умови участі та перелік навчальних центрів можна отримати:

у будь-якому центрі зайнятості;

на сайті Держслужби зайнятості (розділ "Навчання");

за телефоном гарячої лінії: 1518.

