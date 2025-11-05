Готуйте гроші: в Україні здорожчав популярний продукт

В Україні помітно подорожчали нефасовані курячі яйця. Нині у великих супермаркетах вони коштують у середньому 6,3 грн за штуку (63 грн за десяток), що на 1,09 грн більше за ціни середини жовтня.

Експерти попереджають: зростання вартості, ймовірно, продовжиться. Про це пише OBOZ.

За даними моніторингу OBOZ.UA, у різних мережах яйця продають у діапазоні 5,59–7 грн за штуку (55,9–70 грн за десяток). Зокрема, в Auchan ціна становить 6,6 грн за яйце, у Novus – 5,99 грн, у "МегаМаркеті" – 7 грн, а в "ЕКО маркеті" – 5,59 грн.

Економіст Олег Пендзин прогнозує нове підвищення вартості ближче до новорічно-різдвяного періоду. За його оцінками, вартість яєць може зрости приблизно на 10%. Причина — традиційне передсвяткове збільшення попиту, коли українці активніше купують продукти для святкового столу.

Разом з тим він наголошує, що цьогоріч подорожчання буде помірнішим, ніж торік, оскільки купівельна спроможність населення обмежена і виробники не зможуть суттєво піднімати ціни. Очікується, що зростання залишиться в межах до 10%, без різких стрибків у найближчі тижні.

