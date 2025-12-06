Хліб, молоко і не лише: на які продукти різко зросте ціна у грудні

Напередодні Різдва та Нового року українців чекає традиційний ажіотаж на ринку продуктів — попит на святковий стіл підштовхне ціни вгору на 5–12%, залежно від категорії. Експерти Андрій Забловський та Олег Пендзин прогнозують зростання вартості молочки, м’яса, хліба, яєць і городини, а загальний продовольчий кошик за рік може подорожчати на 14–15%, перевищивши рівень інфляції.

Додатковий тиск створюють ризики війни та перебої з електроенергією. Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Яйця та фрукти: сезонний стрибок

Цитрусові та більшість фруктів залишаться стабільними, але яблука можуть зрости майже вдвічі — до 60–70 грн/кг через закінчення сезону та логістичні проблеми. Яйця, як і щороку взимку, подорожчають суттєво: кури в холоди несуться менше, а попит на них зростає. Олег Пендзин очікує роздрібної ціни в 80 грн за десяток, а в спеціальній упаковці — аж до 100 грн. За даними ринку, середня вартість уже сягає 50–60 грн, і до свят додатково +7–10%.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

М’ясо, сало та молоко: базові продукти під ударом

Молоко в літрі обійдеться приблизно в 80 грн, що на 10 грн дорожче за листопад. Свиняча м’якоть (плече чи задок) підскочить до 300 грн/кг (+20 грн), а биток чи антрекот — до 360 грн/кг. Сало триматиметься на рівні 200–350 грн/кг, а преміум-варіанти для гурманів уже перевищили 400 грн. Городина також поступово дорожчатиме: фермери розпродали запаси без обігріву, тож овочі в регіонах поблизу фронту можуть коштувати на 10–20% більше через ризики пошкоджень від обстрілів.

Ліки, хліб та загальна інфляція

Хліб і ліки зростуть на рівні інфляції — близько 1,5%. Експерти зазначають, що перебої з електрикою (генератори на складах) додадуть ще 1–2% до вартості заморожених товарів. Олег Пендзин підсумовує: після свят ціни стабілізуються, бо купівельна спроможність не витримає довгого тиску, але до кінця року базові продукти все одно "покусають" бюджети.

Економісти радять закуповуватися заздалегідь у першій декаді грудня, коли зростання ще помірне. Базові українські продукти (овочі, курка) зростуть мінімально, а імпортні делікатеси — найбільше.

Нагадаємо, в Україні піднялась ціна на популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!