Хмільний десерт на День святого Валентина: як вразити другу половинку сабайоном з ягодами

День всіх закоханих – це гарний привід здивувати кохану людину романтичною вечерею, яку завершить оригінальний десерт із алкоголем. Вино саме по собі звичний атрибут романтичного вечора. Приготуйте на 14 лютого сабайон з ягодами, щоб вразити другу половинку.

Сабайон – це один із найвідоміших у світі італійських десертів, який готують із додаванням білого вина. Ніжний, ароматний і дуже смачний крем іноді називають "яєчний пунш". Його вигадав відомий італійський кухар XVI століття Бартоломео Скаппі, який готував для п'яти Пап та безлічі кардиналів і славився своїми віртуозними кулінарними навичками.

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Як приготувати сабайон з ягодами

Інгредієнти:

6 яєчних жовтків;

125 мл жирних вершків 33-35%;

125 г цукру;

35 мл білого вина;

3 мл ванільного екстракту;

свіжі ягоди;

дрібка солі.

Яєчні жовтки помістіть в миску та додайте цукор і вино. Ретельно збийте вінчиком або міксером, щоб жовтки збільшились у розмірі приблизно в чотири рази та стати пишними. В іншій мисці збийте вершки. Обережно додайте їх до жовтків і повільно перемішайте силіконовою лопаткою. Масу відправте в холодильник щонайменш на пів години.

Сабайон подається порційно з бісквітним печивом, фруктами чи ягодами. Це ідеальна страва для завершення романтичної вечері. Смачного!

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Обираючи подарунок до Дня Святого Валентина, важливо враховувати побажання та захоплення свого партнера. Якщо ви хочете обрати дійсно гарний подарунок хлопцю або дівчині на День святого Валентина, візьміть собі на озброєння декілька ідей, які ми зібрали для вас.

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