Добре тримають ціну: топ автомобілів, які можуть стати вигідною інвестицією

В умовах економічної нестабільності українські водії дедалі частіше обирають автомобілі, що зберігають високу ринкову вартість. Такі машини стають не лише засобом пересування, а й вигідною інвестицією, адже дозволяють мінімізувати втрати під час перепродажу.

Про моделі, що найменше знецінюються і підходять тим, хто хоче надійне авто без фінансових ризиків пише РБК-Україна.

Авто, які довго тримають ціну

На вторинному ринку є низка машин, які навіть після багатьох років експлуатації залишаються ліквідними. Це особливо важливо для водіїв, які планують змінити авто та розраховують використати кошти від продажу старого для покупки наступного.

Нижче — п’ятірка моделей, що, за оцінками експертів, найкраще зберігатимуть ціну у 2025 році.

ТОП-5 уживаних авто зі стабільною вартістюSkoda Octavia A5/A7

Octavia — одна з найпопулярніших моделей в Україні. Вона вирізняється практичністю, надійністю, доступним обслуговуванням і широким вибором силових агрегатів, особливо дизельних 1.6 і 2.0 TDI. Навіть 10-річні авто залишаються бажаними на ринку, і попит на них не знижується.

Модель масово купують новою, тому на ринку багато свіжих екземплярів у хорошому стані — і навіть за великої пропозиції ціни залишаються високими.

Toyota Land Cruiser (100/200)

Цей культовий позашляховик давно асоціюється з довговічністю та надійністю. Навіть автомобілі віком 15–20 років все ще продаються за 30–50 тисяч доларів.

Land Cruiser цінують за витривалі двигуни, прохідність, престиж та неймовірний ресурс. Навіть після кількох власників модель зберігає високу вартість і охоче купується на вторинному ринку.

Volkswagen Golf (Mk6/Mk7)

Golf — справжня класика для українських водіїв. Міцний кузов, витривала підвіска, економічні та живучі двигуни роблять його універсальним вибором.

Особливо цінуються дизельні версії з механічною коробкою — навіть із пробігом у 200–300 тис. км вони продаються без суттєвої втрати у вартості.

Honda CR-V (III–IV покоління)

CR-V вже багато років залишається вигідною покупкою для тих, хто цінує японську надійність. Атмосферні бензинові двигуни (2.0 і 2.4 л) дуже невибагливі, а сама модель славиться комфортом та витривалістю.

Автомобілі 2007–2013 років досі впевнено продаються у межах 10–14 тисяч доларів, що говорить про сильну репутацію моделі.

Mazda CX-5 (I–II покоління)

Стильний та надійний кросовер із середнього класу, який все частіше сприймається як бюджетний преміум. Модель має якісну конструкцію, довговічні агрегати та адекватні витрати на сервіс.

На ринку багато пропозицій, адже модель непогано продавалася новою. Авто віком 5–7 років зазвичай коштують 15–20 тисяч доларів, а навіть старіші рідко падають нижче 10 тисяч.

Чому ці моделі повільно знецінюються?

Причини доволі прагматичні:

великий попит і поширеність моделей в Україні;

висока надійність та довговічність;

міцні кузови й ресурсоємні агрегати;

доступне та зрозуміле обслуговування;

сильна репутація серед водіїв.

Оскільки український авторинок в основному орієнтується на вживані авто, такі характеристики стають вирішальними.

Позитивний момент полягає в тому, що саме завдяки вторинному ринку покупці можуть дозволити собі надійні й добре оснащені моделі, які в новому стані були б набагато дорожчими.

Найважливіше при виборі авто

Обираючи уживану машину, варто звертати увагу не лише на бренд і репутацію моделі, а передусім на технічний стан конкретного екземпляра. Навіть найнадійніша модель може втратити ціну, якщо перебуває у "втомленому" стані після високих пробігів або неякісного обслуговування.

