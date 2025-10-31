Чи потрібен собакам зимовий одяг: відповідь ветеринарів

Коли на вулиці стає холодніше, багато власників собак починають замислюватися, чи варто вдягати своїх улюбленців у теплий одяг. Фахівці пояснюють, що потреба в куртці або светрі залежить від породи, розмірів, віку та загального стану здоров’я тварини.

Як зазначають ветеринари, додаткове утеплення особливо необхідне маленьким, худорлявим або короткошерстим собакам, адже вони швидше втрачають тепло. Про це повідомило видання thesprucePETS.

До таких належать чихуахуа, той-тер’єри, міні-пінчери, грейгаунди та віпети. Також варто подбати про тепло для цуценят, літніх та ослаблених собак — їхній організм складніше підтримує нормальну температуру тіла.

Натомість великі породи з густою або подвійною шерстю добре переносять холод і частіше за все не потребують спеціального одягу. Їхнє хутро вже забезпечує достатній природний захист, а зайвий одяг може навіть порушити нормальну вентиляцію шерсті. До собак, яким, як правило, не потрібен зимовий одяг, належать хаскі, ньюфаундленди, чау-чау, бернські зенненгундові, комондори, померанці, бородаті колі, гаванські бішони та великі піренейські собаки.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Експерти звертають увагу на те, що навіть тварина з густим хутром може змерзнути за вітряної чи вологої погоди. Якщо собака починає тремтіти, поводиться мляво або шукає тепле місце, прогулянку краще скоротити.

Обираючи одяг для улюбленця, варто правильно підібрати розмір, щоб річ не заважала рухам і не натирала. Також ветеринари наголошують, що деякі матеріали здатні спричинити алергію, тому після прогулянок важливо стежити за станом шкіри собаки.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!