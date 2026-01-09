Чи має право військовозобов’язаний виїхати за кордон без відстрочки та броні

Військовозобов’язані громадяни України можуть перетинати державний кордон навіть за відсутності оформленої відстрочки від мобілізації або бронювання, однак за умови наявності спеціального дозволу. Йдеться, зокрема, про лист-підтвердження від Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій. За його словами, за консультацією звернувся представник медіасфери, який працює як фізична особа-підприємець. Чоловік веде YouTube-канал для іноземної аудиторії, де регулярно висвітлює життя України в умовах війни, і хотів з’ясувати, чи має право виїхати за кордон без бронювання або відстрочки.

Юрист пояснив, що сама відсутність броні не є підставою для відмови у перетині кордону. Якщо у військовозобов’язаного є офіційний лист від Держкомтелерадіо, який підтверджує його діяльність, це може слугувати законною підставою для виїзду з країни.

Водночас Владислав Дерій звернув увагу на важливий нюанс: наявність такого документа не захищає людину від мобілізації всередині країни. Поки громадянин добирається до пункту пропуску, він залишається військовозобов’язаним і, за відсутності законних підстав для відстрочки, може бути призваний до війська в будь-якому регіоні України.

