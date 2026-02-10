Іноземний стаж: як рахують в Україні

У 2026 році в Україні діятимуть оновлені підходи до зарахування страхового стажу, набутого за кордоном. Нові правила стосуються громадян, які працювали в державах, з якими Україна уклала та ратифікувала міжнародні пенсійні угоди, а також тих, хто може документально підтвердити періоди іноземної зайнятості.

Про це пише sud.ua. Про механізм урахування такого стажу повідомили в Пенсійному фонді України. Законодавство дозволяє включати періоди роботи за межами країни до страхового стажу під час визначення права на пенсію за віком. Ця норма закріплена в Законі №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Найчастіше іноземний стаж беруть до уваги у випадках, коли людині бракує необхідної кількості страхового стажу, набутого в Україні. Для цього разом із заявою на призначення пенсії потрібно подати документи, що підтверджують роботу за кордоном.

Читайте также: У яких магазинах можна витратити гроші "зимової підтримки": оновлено перелік

Якщо таких документів немає або з них неможливо однозначно визначити тривалість зайнятості, територіальний підрозділ Пенсійного фонду протягом п’яти робочих днів надсилає запит до Міністерства закордонних справ. Далі МЗС звертається дипломатичними каналами до відповідних пенсійних установ іншої держави. У разі тимчасових обмежень на обмін інформацією запит буде надіслано одразу після відновлення такої можливості. Отримані з-за кордону документи визнаються чинними в Україні за умови їх належної легалізації.

Після надходження підтвердних матеріалів іноземний стаж зараховується у календарному обчисленні, що дає змогу Пенсійному фонду ухвалити рішення щодо призначення пенсії за віком. Якщо ж документи з-за кордону надійшли пізніше ніж через три місяці з моменту подання заяви, датою звернення за пенсією вважатиметься день їх фактичного отримання.

У випадку, коли Пенсійний фонд отримав підтвердження наявності стажу за кордоном, але громадянин ще не подав заяву на призначення пенсії, його мають письмово поінформувати про необхідність звернутися для оформлення виплат.

Нагадаємо, ми вже писали, чи зростуть тарифи на комуналку з 1 лютого.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!