Чи зміниться ціна на газ у 2026 році

Із 1 січня 2026 року українські домогосподарства продовжують користуватися природним газом за фіксованими та передбачуваними цінами. Для більшості споживачів вартість блакитного палива не змінилася, а окремі постачальники навіть переглянули місячні тарифи в бік зниження.

Про це повідомляє "ГазПравда". За даними аналітиків, переважна частина газопостачальних компаній зберегла свої річні тарифні плани на попередньому рівні. Водночас у деяких комерційних пропозиціях за січень зафіксовано зменшення вартості газу порівняно з кінцем минулого року.

Скільки платитимуть українці за газ у 2026 році Станом на початок року на ринку працюють вісім постачальників, які оприлюднили свої ціни для населення. При цьому близько 98% споживачів — це понад 12 мільйонів домогосподарств — залишаються клієнтами ГК "Нафтогаз України".

Річні тарифні плани для побутових споживачів залишилися без змін і перебувають у межах від 7,96 до 9,99 гривні за кубометр газу. Місячні ціни значно різняться залежно від компанії — від 8,46 гривні до максимальної позначки у 25,8 гривні за кубометр.

Актуальні тарифи на газ у січні 2026 року У перший місяць року для населення діють такі цінові пропозиції (грн за 1 м³):

ГК "Нафтогаз України" — 7,96 "Тернопільоблгаз Збут" — 7,96 "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 "Галнафтогаз" (ОККО Контракт) — 7,99 "Львівенергозбут" — 8,20 за річним тарифом та 25,80 за місячним YASNO (Київські та Дніпровські послуги) — 8,46 "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) — 9,99 за річним тарифом та 24,99 за місячним

На що ще звернути увагу в платіжках Окрім ціни самого газу, у січні споживачам варто врахувати ще два важливі складники рахунків.

По-перше, тариф на розподіл газу. Відповідно до рішення НКРЕКП, до 31 березня 2026 року він залишається на рівні 1,69 грн за кубометр без ПДВ. Водночас уже з 1 квітня заплановане його підвищення до 1,99 грн.

По-друге, для частини українців може з’явитися так звана третя платіжка — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Такі нарахування передбачені чинним законодавством і застосовуються не до всіх споживачів.

