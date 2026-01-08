русский
Авто

Якісні та надійні: топ найпопулярніших автомобілів серед українців

Ціхоцька Марія

Якісні та надійні: топ найпопулярніших автомобілів серед українців
Грудень підтвердив стійку тенденцію до зростання популярності електромобілів на українському авторинку. Джерело: electrocar

За підсумками минулого місяця десять найбільш затребуваних моделей забезпечили близько 40% усіх продажів нових легкових автомобілів в Україні. У грудні ринок чітко продемонстрував інтерес покупців до електротранспорту: одразу вісім позицій у першій десятці зайняли електромобілі.

Абсолютним лідером продажів став електричний кросовер Volkswagen ID.Unyx, який очолив рейтинг нових авто місяця. Про це повідомляє УкрАвтопром.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Топ-10 найпопулярніших нових легковиків за грудень:

  1. Volkswagen ID.Unyx — 825 проданих автомобілів.
  2. BYD Leopard 3 — 735 одиниць.
  3. BYD Sea Lion 06 — 641 автомобіль.
  4. Renault Duster — 582 авто.
  5. Zeekr 7X — 442 одиниці.
  6. Toyota RAV4 — 408 автомобілів.
  7. BYD Sea Lion 07 — 387 авто.
  8. Zeekr 001 — 363 одиниці.
  9. BYD Yuan Up — 308 автомобілів.
  10. Honda eNP2 — 306 одиниць.

Грудень підтвердив стійку тенденцію до зростання популярності електромобілів на українському авторинку, які дедалі впевненіше витісняють традиційні моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

Також ми вже писали про топ найгірших китайських автомобілів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Авто