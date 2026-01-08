Якісні та надійні: топ найпопулярніших автомобілів серед українців
За підсумками минулого місяця десять найбільш затребуваних моделей забезпечили близько 40% усіх продажів нових легкових автомобілів в Україні. У грудні ринок чітко продемонстрував інтерес покупців до електротранспорту: одразу вісім позицій у першій десятці зайняли електромобілі.
Абсолютним лідером продажів став електричний кросовер Volkswagen ID.Unyx, який очолив рейтинг нових авто місяця. Про це повідомляє УкрАвтопром.
Топ-10 найпопулярніших нових легковиків за грудень:
- Volkswagen ID.Unyx — 825 проданих автомобілів.
- BYD Leopard 3 — 735 одиниць.
- BYD Sea Lion 06 — 641 автомобіль.
- Renault Duster — 582 авто.
- Zeekr 7X — 442 одиниці.
- Toyota RAV4 — 408 автомобілів.
- BYD Sea Lion 07 — 387 авто.
- Zeekr 001 — 363 одиниці.
- BYD Yuan Up — 308 автомобілів.
- Honda eNP2 — 306 одиниць.
Грудень підтвердив стійку тенденцію до зростання популярності електромобілів на українському авторинку, які дедалі впевненіше витісняють традиційні моделі з двигунами внутрішнього згоряння.
