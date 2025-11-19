Як нараховується страховий стаж військового

В Україні військовослужбовці користуються особливими гарантіями щодо зарахування страхового стажу та виходу на пенсію. Деякі періоди служби враховуються на пільгових умовах.

Зокрема, до пільгового стажу зараховується служба під час бойових дій, виконання інтернаціональних обов’язків, а також перебування у партизанських загонах. Про це розповіли юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Для мобілізованих і контрактників стаж продовжує нараховуватися відповідно до законодавства, а час служби в особливий період, зокрема під час воєнного стану, включається не лише до загального страхового стажу, але й до вислуги років.

Право на дострокову пенсію мають військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, у проведенні АТО або в операціях із протидії російській агресії. Чоловіки можуть претендувати на таку пенсію після досягнення 55 років за наявності 25 років страхового стажу, жінки — після 50 років і за умови щонайменше 20 років стажу. Повний перелік категорій, які мають право на дострокову пенсію, наведений у статті 115 Закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Розмір пенсії залежить від тривалості стажу та заробітку, з якого сплачувалися внески. Для оформлення пенсії учаснику бойових дій потрібно подати паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку або документи про проходження служби, довідки про заробіток, якщо дані до 2016 року відсутні в реєстрі, посвідчення УБД, підтвердження участі у бойових або оборонних заходах та фотографію для пенсійного посвідчення.

Обчислення вислуги років для військових пенсій також передбачає пільгові періоди, що рахуються за формулою один місяць служби за три. Це стосується часу участі в бойових діях, періоду лікування після поранень чи захворювань, виконання обов’язків у складі міжнародних миротворчих місій, а також служби під час АТО чи у військовому резерві з безпосередньою участю в операції.

Вислуга років визначається за даними послужного списку, матеріалами особової справи та іншими документами, зокрема витягами з наказів, бойових донесень і журналів бойових дій. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів, яка регламентує порядок обчислення стажу для військових пенсій.

Нагадаємо, ми вже писали, яка у військових максимальна пенсія.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!