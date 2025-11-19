Как начисляется страховой стаж военного

В Украине военнослужащие пользуются особыми гарантиями по зачислению страхового стажа и уходу на пенсию. Некоторые периоды службы учитываются по льготным условиям.

В частности, в льготный стаж причисляется служба во время боевых действий, исполнение интернациональных обязанностей, а также пребывание в партизанских отрядах. Об этом рассказали юристы системы предоставления бесплатной юридической помощи (БПД).

Для мобилизованных и контрактников стаж продолжает начисляться в соответствии с законодательством, а время службы в особый период, в частности во время военного положения, включается не только в общий страховой стаж, но и в выслугу лет.

Право на досрочную пенсию имеют военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, в проведении АТО или операциях по противодействию российской агрессии. Мужчины могут претендовать на такую пенсию по достижении 55 лет при наличии 25 лет страхового стажа, женщины — после 50 лет и при условии не менее 20 лет стажа. Полный список категорий, имеющих право на досрочную пенсию, приведен в статье 115 Закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Размер пенсии зависит от продолжительности стажа и заработка, с которого уплачивались взносы. Для оформления пенсии участнику боевых действий необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, трудовую книжку или документы о прохождении службы, справки о заработке, если данные до 2016 года отсутствуют в реестре, удостоверение УБД, подтверждение участия в боевых или оборонных мероприятиях и фотографию для пенсионного удостоверения.

Исчисление выслуги лет для военных пенсий также предусматривает льготные периоды, которые числятся по формуле один месяц службы за три. Это касается времени участия в боевых действиях, периода лечения после ранений или заболеваний, выполнения обязанностей в составе международных миротворческих миссий, а также службы во время АТО или в военном резерве с непосредственным участием в операции.

Выслуга лет определяется по данным послужного списка, материалам личного дела и другим документам, в том числе выпискам из приказов, боевых донесений и журналов боевых действий. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров, регламентирующим порядок исчисления стажа для военных пенсий.

