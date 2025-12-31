Армия РФ атаковала Одессу: повреждены многоэтажки, есть раненые, среди них - дети, часть города без тепла и света (фото)

В ночь на 31 декабря российские войска совершили масштабную атаку ударными беспилотниками по Одессе и Одесской области. В результате обстрела получили повреждения гражданская и энергетическая инфраструктура, часть областного центра осталась без света, воды и отопления, а ранения получили шесть человек.

О последствиях атаки сообщили начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава Одесской ОВА Олег Кипер. По словам Лисака, из-за ударов в отдельных районах города полностью исчезли электро-, водо- и теплоснабжение. Областные власти уточнили, что враг снова нацелился на объекты, обеспечивающие жизнедеятельность мирного населения.

В одном из населенных пунктов области в результате попадания дронов вспыхнул пожар на складах логистической компании. Позже стало известно о прямых ударах по многоэтажным жилым домам в двух районах Одессы. В одном из них загорелись квартиры, на местах работали спасатели и экстренные службы.

Читайте также: Российская армия совершила массированную атаку на Украину: в Киеве, Запорожье и Сумской области перебои со светом, ранены и погибли, среди них ребенок (фото, видео)

Утром Сергей Лысак уточнил, что количество пострадавших возросло до шести человек, среди которых трое детей. Семимесячный младенец, восьмилетняя девочка и четырнадцатилетний парень находятся в состоянии средней тяжести, а 42-летний мужчина получил тяжелые ранения. Всех пострадавших госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

По информации городской военной администрации, в части Одессы и дальше отсутствует электроснабжение. На объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, поэтому некоторые жители временно остаются без воды и тепла. Местные власти уверяют, что все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия атаки.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!