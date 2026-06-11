Як учаснику бойових дій отримати земельну ділянку від держави

В Україні учасники бойових дій мають право на безоплатне отримання земельних ділянок державної та комунальної власності для різних потреб — від будівництва житла до ведення сільського господарства. Це гарантовано пунктом 13 статті 14 Закону України "Про статус ветеранів війни", який передбачає першочергове надання землі особам зі статусом УБД.

Про це повідомляє AgroReview. Законодавство також визначає граничні розміри таких ділянок залежно від їх цільового призначення:

до 0,10 га — для будівництва житлового будинку в межах міста;

до 0,10 га — для індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 га — для ведення садівництва;

до 0,15 га — для житлового будівництва в селищах;

до 0,25 га — для будівництва житла та господарських споруд у селах;

до 2 га — для особистого селянського господарства.

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Як отримати землю та що змінилося під час воєнного стану

Щоб оформити земельну ділянку у власність, необхідно подати клопотання до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування. Розгляд заяви триває до 30 днів, після чого ухвалюється рішення про надання дозволу або відмову. У разі відсутності відповіді у встановлений строк заявник має право звернутися до суду.

Водночас під час воєнного стану діють суттєві обмеження. Відповідно до змін у пункті 5 та 27 розділу X Земельного кодексу України, безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність наразі заборонена.

Винятки стосуються лише випадків, коли на ділянці вже розташована приватна нерухомість або коли громадяни користуються землею ще з періоду до набуття чинності Земельним кодексом (до 1 січня 2002 року). Також на час дії воєнного стану заборонено розроблення землевпорядної документації з метою безоплатної приватизації земель. У мирний період кожен повнолітній українець формально має право безкоштовно отримати до 2,28 га землі, однак реалізація цього права буде можлива після завершення воєнного стану.

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